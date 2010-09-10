Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 03 июл 2024, 21:42

Да, и на эту ставку стоит и расчитывать. Понижение ставки есть, но это нужно постоянным заемщиком быть и прямо всегда все вовремя отдавать. С другой стороны они сверху всего этого максимум страховку сделают, никаких других платных услуг.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 04 июл 2024, 14:13

У Макс.кредит https://max.credit/ условия все расписаны прямо на сайте. Компания работает в белую, поэтому все условия по займам у них на сайте выложены. То есть можно будет все оценить. К тому же там потом в процессе никаких левых условий не появляется.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 04 июл 2024, 22:15

Это важно с этим согласен. Может у Максов и не так много акций каких-то проводится, но у них и нет попыток развести заемщика на дополнительные деньги, то есть, если все вовремя платить, то со временем условия по займу даже чуть мягче станут.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 21 июл 2024, 12:21

Имеет смысл посмотреть варианты, в том числе и разные варианты, но у Макс.кредит условия по займам действительно нормальные, то есть там можно будет все взять за 5-10 минут по фотографити паспорта. Причем одобряют в том числе и крупные суммы, а не только до 10 тысяч рублей.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » Сегодня, 08:40

Ну так там как и требует того закон, чтобы все основные условия по договору были выложены на сайте. А так как компания работает полностью в белую, то тас нет сюрпризов ни на этапе получения займа, ни в процессе его выплаты.
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