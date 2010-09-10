Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Да, и на эту ставку стоит и расчитывать. Понижение ставки есть, но это нужно постоянным заемщиком быть и прямо всегда все вовремя отдавать. С другой стороны они сверху всего этого максимум страховку сделают, никаких других платных услуг.
Re: Займ
У Макс.кредит https://max.credit/ условия все расписаны прямо на сайте. Компания работает в белую, поэтому все условия по займам у них на сайте выложены. То есть можно будет все оценить. К тому же там потом в процессе никаких левых условий не появляется.
Re: Займ
Это важно с этим согласен. Может у Максов и не так много акций каких-то проводится, но у них и нет попыток развести заемщика на дополнительные деньги, то есть, если все вовремя платить, то со временем условия по займу даже чуть мягче станут.
Re: Займ
Имеет смысл посмотреть варианты, в том числе и разные варианты, но у Макс.кредит условия по займам действительно нормальные, то есть там можно будет все взять за 5-10 минут по фотографити паспорта. Причем одобряют в том числе и крупные суммы, а не только до 10 тысяч рублей.
Re: Займ
Ну так там как и требует того закон, чтобы все основные условия по договору были выложены на сайте. А так как компания работает полностью в белую, то тас нет сюрпризов ни на этапе получения займа, ни в процессе его выплаты.
Re: Займ
Про страховку только следует учитывать, что там она будет сниматься с той же карты, на которую вы берете займ, соответственно, нужно понимать, что сумма займа будет меньше на сумму страховки, но если на короткий срок брать займ, то страховка не обязательная.
Re: Займ
Конечно, плюс нужно понимать, чем на более короткий срок вы берете займ, тем более выгодным он вам выйдет, т.к. легко все посчитать, процентная ставка же идет за день. Сколько дней столько и процентов - это помимо калькулятора на сайте.
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