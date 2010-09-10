Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Да, и на эту ставку стоит и расчитывать. Понижение ставки есть, но это нужно постоянным заемщиком быть и прямо всегда все вовремя отдавать. С другой стороны они сверху всего этого максимум страховку сделают, никаких других платных услуг.
Re: Займ
У Макс.кредит https://max.credit/ условия все расписаны прямо на сайте. Компания работает в белую, поэтому все условия по займам у них на сайте выложены. То есть можно будет все оценить. К тому же там потом в процессе никаких левых условий не появляется.
Re: Займ
Это важно с этим согласен. Может у Максов и не так много акций каких-то проводится, но у них и нет попыток развести заемщика на дополнительные деньги, то есть, если все вовремя платить, то со временем условия по займу даже чуть мягче станут.
Re: Займ
Имеет смысл посмотреть варианты, в том числе и разные варианты, но у Макс.кредит условия по займам действительно нормальные, то есть там можно будет все взять за 5-10 минут по фотографити паспорта. Причем одобряют в том числе и крупные суммы, а не только до 10 тысяч рублей.
Re: Займ
Ну так там как и требует того закон, чтобы все основные условия по договору были выложены на сайте. А так как компания работает полностью в белую, то тас нет сюрпризов ни на этапе получения займа, ни в процессе его выплаты.
Re: Займ
Про страховку только следует учитывать, что там она будет сниматься с той же карты, на которую вы берете займ, соответственно, нужно понимать, что сумма займа будет меньше на сумму страховки, но если на короткий срок брать займ, то страховка не обязательная.
Re: Займ
Конечно, плюс нужно понимать, чем на более короткий срок вы берете займ, тем более выгодным он вам выйдет, т.к. легко все посчитать, процентная ставка же идет за день. Сколько дней столько и процентов - это помимо калькулятора на сайте.
Re: Займ
Да, и там нормальные условия, то есть даже в части штрафных санкций там тоже все делается по договору. Ну и да закон ограничивает максимальные штрафные санкции по микрозаймам порогом в 2,5 раза от суммы займа. Но лучше все равно не просрачивать.
Re: Займ
Можно брать займы в Макс.кредит, при условии, что вы не будете допускать просрочки по займам. Грубо говоря, чтобы не было такого что потом пришлось бы брать продления, или платить штрафы. Тогда, при условии, если брать на короткий срок, переплата не такая жесткая.
Re: Займ
С другой стороны, важно ознакомиться со всеми условиями займа. В Макс.кредит условия нормальные: никаких дополнительных сборов не взимают, и на карту поступает именно та сумма, которую вы запрашивали, за исключением страховки. Больше никаких списаний не предусмотрено.
Re: Займ
Ну так можно посмотреть, конечно, можно будет купить в том числе можно будет все посмотреть прямо на сайте, там все условия по договору есть, причем в процессе выполнения договора эти условия совершенно не меняются.
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