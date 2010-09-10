Сообщение Oliver » 04 июл 2024, 22:15

Это важно с этим согласен. Может у Максов и не так много акций каких-то проводится, но у них и нет попыток развести заемщика на дополнительные деньги, то есть, если все вовремя платить, то со временем условия по займу даже чуть мягче станут.