Сообщение Hiper » 25 окт 2024, 13:56

Да, но зато одобряют. и одобряют даже при долгах в других МФО, так что все это в любом случае получается быстро, все потому что там практически никаких проверок заемщика нет, и даже, когда займы до 30 тысяч, тоже второго документа не просят.