Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Займ
Действительно там есть много вариантов, к тому же можно было все взять, и там действительно можно все посмотреть, и там есть хорошие процентные ставки, плюс лимиты постоянно растут. То есть можно было все взять до 30 тысяч рублей.
Re: Займ
В Макс.кредит также одобряют займы без проверки кредитной истории, с этим не возникало проблем. Всё происходит быстро, нужно только фото паспорта и около 10 минут на оформление.
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