Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 26 дек 2024, 12:10

Действительно там есть много вариантов, к тому же можно было все взять, и там действительно можно все посмотреть, и там есть хорошие процентные ставки, плюс лимиты постоянно растут. То есть можно было все взять до 30 тысяч рублей.
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » Сегодня, 16:13

В Макс.кредит также одобряют займы без проверки кредитной истории, с этим не возникало проблем. Всё происходит быстро, нужно только фото паспорта и около 10 минут на оформление.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей