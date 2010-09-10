Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 26 дек 2024, 12:10

Действительно там есть много вариантов, к тому же можно было все взять, и там действительно можно все посмотреть, и там есть хорошие процентные ставки, плюс лимиты постоянно растут. То есть можно было все взять до 30 тысяч рублей.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 17 фев 2025, 16:13

В Макс.кредит также одобряют займы без проверки кредитной истории, с этим не возникало проблем. Всё происходит быстро, нужно только фото паспорта и около 10 минут на оформление.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » Сегодня, 09:37

Здесь можно взять займ, но злоупотреблять просрочками не стоит. Да, есть возможность продления, но это опять же дополнительные расходы, что приведет к большему переплаченному. Если не уверены в точной дате выплаты, лучше выберите более длительный срок.
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