Займ

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 26 дек 2024, 12:10

Действительно там есть много вариантов, к тому же можно было все взять, и там действительно можно все посмотреть, и там есть хорошие процентные ставки, плюс лимиты постоянно растут. То есть можно было все взять до 30 тысяч рублей.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 17 фев 2025, 16:13

В Макс.кредит также одобряют займы без проверки кредитной истории, с этим не возникало проблем. Всё происходит быстро, нужно только фото паспорта и около 10 минут на оформление.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 04 мар 2025, 09:37

Здесь можно взять займ, но злоупотреблять просрочками не стоит. Да, есть возможность продления, но это опять же дополнительные расходы, что приведет к большему переплаченному. Если не уверены в точной дате выплаты, лучше выберите более длительный срок.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 19 мар 2025, 13:43

Займы в Макс.кредит беру только в самых крайних случаях, так как стараюсь обращаться к микрозаймам как можно реже. Но здесь всегда одобряют без проблем. И что важно — не ограничиваются маленькими суммами, а дают именно ту сумму, которую запрашиваешь. Если нужно 15 тысяч, значит, дадут именно 15 тысяч.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 30 мар 2025, 20:42

Да, нормальная контора, сам у них давно уже беру, причем, что важно, там нет никакого разводилова на разные дополнительные услуги, соответственно, сколько вам изначально в личном кабинете посчитают, столько по итогу и будет к выплате.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 14 апр 2025, 09:56

Можно было все посмотреть, так что действительно там есть хорошие варианты, у Макс.кредит нет никаких проблем связанных со всякими навязанными услугами, то есть они ничего не навязывают. Платишь только займ и процент по итогу.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » 29 апр 2025, 14:12

Они начинают звонить сразу, причём не только вам, но и вашему окружению — здесь об этом уже не раз упоминали. Временным решением может стать перевод хотя бы небольших сумм по реквизитам — тогда звонки могут на время прекратиться.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Займ

Сообщение Oliver » 30 апр 2025, 22:05

Да, возможно, страховку вернули, хотя вполне вероятно, что просто отключили. Такое тоже бывает. Если же страховку не возвращали, то ее можно будет вернуть.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Займ

Сообщение Hiper » Вчера, 18:56

В конечном итоге решать вам. Если номер чистый, то обычно ничего не найдут. Всё сильно зависит от конкретной ситуации, но в принципе можно договориться о продлении даже после 30+ дней — если ваша цель действительно выплатить долг.
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