Сообщение Oliver » 26 дек 2024, 12:10

Действительно там есть много вариантов, к тому же можно было все взять, и там действительно можно все посмотреть, и там есть хорошие процентные ставки, плюс лимиты постоянно растут. То есть можно было все взять до 30 тысяч рублей.