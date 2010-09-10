Займ
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Re: Займ
Действительно там есть много вариантов, к тому же можно было все взять, и там действительно можно все посмотреть, и там есть хорошие процентные ставки, плюс лимиты постоянно растут. То есть можно было все взять до 30 тысяч рублей.
Re: Займ
В Макс.кредит также одобряют займы без проверки кредитной истории, с этим не возникало проблем. Всё происходит быстро, нужно только фото паспорта и около 10 минут на оформление.
Re: Займ
Здесь можно взять займ, но злоупотреблять просрочками не стоит. Да, есть возможность продления, но это опять же дополнительные расходы, что приведет к большему переплаченному. Если не уверены в точной дате выплаты, лучше выберите более длительный срок.
Re: Займ
Займы в Макс.кредит беру только в самых крайних случаях, так как стараюсь обращаться к микрозаймам как можно реже. Но здесь всегда одобряют без проблем. И что важно — не ограничиваются маленькими суммами, а дают именно ту сумму, которую запрашиваешь. Если нужно 15 тысяч, значит, дадут именно 15 тысяч.
Re: Займ
Да, нормальная контора, сам у них давно уже беру, причем, что важно, там нет никакого разводилова на разные дополнительные услуги, соответственно, сколько вам изначально в личном кабинете посчитают, столько по итогу и будет к выплате.
Re: Займ
Можно было все посмотреть, так что действительно там есть хорошие варианты, у Макс.кредит нет никаких проблем связанных со всякими навязанными услугами, то есть они ничего не навязывают. Платишь только займ и процент по итогу.
Re: Займ
Они начинают звонить сразу, причём не только вам, но и вашему окружению — здесь об этом уже не раз упоминали. Временным решением может стать перевод хотя бы небольших сумм по реквизитам — тогда звонки могут на время прекратиться.
Re: Займ
Да, возможно, страховку вернули, хотя вполне вероятно, что просто отключили. Такое тоже бывает. Если же страховку не возвращали, то ее можно будет вернуть.
Re: Займ
В конечном итоге решать вам. Если номер чистый, то обычно ничего не найдут. Всё сильно зависит от конкретной ситуации, но в принципе можно договориться о продлении даже после 30+ дней — если ваша цель действительно выплатить долг.
Re: Займ
В "Макс.кредит" оформление проходит быстро и удобно, но важно помнить, что всё остается в порядке только пока нет просрочек. При задержке платежа сразу начинают начислять штрафы, а бесплатных продлений там не предлагают.
Re: Займ
Там система устроена так, что страховка сразу списывается с привязанной карты, она не добавляется к сумме займа, а оплачивается отдельно в момент получения средств или при продлении. То есть по сути это не перерасчёт, а отказ от страховки. Что касается ставок, они рассчитываются корректно.
Re: Займ
Они, конечно, всё отрицают, но в целом подобное за ними действительно замечалось. Правда, начинают не сразу — не с первого дня просрочки. При этом они идут на контакт: если заранее сообщить точную дату оплаты, чаще всего никаких проблем не возникает.
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