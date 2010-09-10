Сообщение Hiper » 15 июн 2025, 11:47

Да, разве что вы случайно не подключили какие-нибудь дополнительные услуги — тогда деньги могут списать с той же карты, которая привязана к личному кабинету. Что касается спама, всё зависит от конкретной МФО: одни не передают данные, другие могут сливать их в разные базы. Поэтому всегда проверяйте, что подписываете — в документах обычно указано, могут ли они использовать ваши данные в маркетинговых целях.