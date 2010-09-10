Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Пользуюсь ими давно, стараюсь закрывать в числе первых — выдают стабильно и почти всегда ту сумму, что запрашиваю. Но если допустить просрочку, могут передать третьим уже на 2–5 день, независимо от того, сколько раз у них занимал. А так — до 30 тысяч можно получить просто по фото паспорта.
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