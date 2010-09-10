Займ
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Займ
Пользуюсь ими давно, стараюсь закрывать в числе первых — выдают стабильно и почти всегда ту сумму, что запрашиваю. Но если допустить просрочку, могут передать третьим уже на 2–5 день, независимо от того, сколько раз у них занимал. А так — до 30 тысяч можно получить просто по фото паспорта.
Re: Займ
Да, там действительно можно получить займ по сниженной ставке, но это не сразу — сначала нужно погасить несколько займов без просрочек и без возврата страховки. Зато лимит увеличивается довольно быстро.
Re: Займ
МФО бывают разные, и чтобы избежать недоразумений, важно внимательно читать договор — все условия обычно прописаны именно там. Если компания работает в рамках закона, то и серьёзных проблем, как правило, не возникает.
Re: Займ
Да, всё можно спокойно рассмотреть — в Макс.Кредит действительно можно оформить займ, даже если кредитная история оставляет желать лучшего. Заявки одобряют без лишних сложностей, и для оформления достаточно лишь фото паспорта.
Re: Займ
Да, всё можно спокойно рассмотреть — в Макс.Кредит действительно можно оформить займ, даже если кредитная история оставляет желать лучшего. Заявки одобряют без лишних сложностей, и для оформления достаточно лишь фото паспорта.
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