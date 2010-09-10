Займ
Re: Займ
Пользуюсь ими давно, стараюсь закрывать в числе первых — выдают стабильно и почти всегда ту сумму, что запрашиваю. Но если допустить просрочку, могут передать третьим уже на 2–5 день, независимо от того, сколько раз у них занимал. А так — до 30 тысяч можно получить просто по фото паспорта.
Re: Займ
Да, там действительно можно получить займ по сниженной ставке, но это не сразу — сначала нужно погасить несколько займов без просрочек и без возврата страховки. Зато лимит увеличивается довольно быстро.
Re: Займ
МФО бывают разные, и чтобы избежать недоразумений, важно внимательно читать договор — все условия обычно прописаны именно там. Если компания работает в рамках закона, то и серьёзных проблем, как правило, не возникает.
Re: Займ
Да, всё можно спокойно рассмотреть — в Макс.Кредит действительно можно оформить займ, даже если кредитная история оставляет желать лучшего. Заявки одобряют без лишних сложностей, и для оформления достаточно лишь фото паспорта.
Re: Займ
Re: Займ
При расчёте итоговой суммы к выплате не забудьте учесть комиссии платёжных систем — это та сумма, которую вы дополнительно заплатите за сам процесс погашения займа. Оплата картой, например, часто обходится дороже. Без комиссии можно перевести деньги только по реквизитам, но в этом случае зачисление займёт больше времени.
Re: Займ
Всё это указано на сайте https://max.credit/ в самом низу страницы. Там перечислены основные условия получения и погашения займа. Рекомендую также обратить внимание на способы оплаты, так как у разных платёжных систем комиссии могут отличаться, и иногда они бывают высокими. Без комиссии погасить займ можно только по реквизитам.
Re: Займ
Да, в этом есть плюс — займ можно оформить очень легко, не выходя из дома, имея доступ к личному кабинету и лишь фотографию паспорта. Но перед этим всё же стоит внимательно изучить условия займа, чтобы понимать проценты, сроки и другие важные нюансы.
Re: Займ
Да, всё верно, такие вопросы лучше решать напрямую с МФО. Автору могу сказать, что сумма ещё не критическая, но можно попробовать обратиться на горячую линию и сообщить предполагаемую дату оплаты (лучше указать с запасом). Возможно, до этого срока звонки и сообщения прекратятся.
Re: Займ
На https://max.credit/ всё рассчитывается прямо в личном кабинете. Если обращаться туда достаточно часто, есть шанс получить одобрение на большую сумму и без страховки. В целом страховка — вещь добровольная, и многие это понимают, так что оформить займ без неё вполне реально.
