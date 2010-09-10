Сообщение Hiper » 15 июл 2025, 18:26

Пользуюсь ими давно, стараюсь закрывать в числе первых — выдают стабильно и почти всегда ту сумму, что запрашиваю. Но если допустить просрочку, могут передать третьим уже на 2–5 день, независимо от того, сколько раз у них занимал. А так — до 30 тысяч можно получить просто по фото паспорта.