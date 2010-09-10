Обследование
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Обследование
Где у нас обследуют травмы головного-мозга?
Re: Обследование
Лучше всего МРТ сделать. Вас травматолог должен направить. Если уже есть диагноз- то надо в нейрохирургию обращаться. Отличные нейро в Филатовке или Пироговке в Москве. Можно подать заявку по социальному проекту Здоров Я- они помогают с госпитализацией.
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