Сообщение Innochka » Сегодня, 12:07

Лучше всего МРТ сделать. Вас травматолог должен направить. Если уже есть диагноз- то надо в нейрохирургию обращаться. Отличные нейро в Филатовке или Пироговке в Москве. Можно подать заявку по социальному проекту Здоров Я- они помогают с госпитализацией.