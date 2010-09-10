Обследование
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Обследование
Где у нас обследуют травмы головного-мозга?
Re: Обследование
Лучше всего МРТ сделать. Вас травматолог должен направить. Если уже есть диагноз- то надо в нейрохирургию обращаться. Отличные нейро в Филатовке или Пироговке в Москве. Можно подать заявку по социальному проекту Здоров Я- они помогают с госпитализацией.
Re: Обследование
Это в первую очередь завит от стадии опухоли и от сложности операций. Так вам никто точно сказать не сможет. Многие сами врачи рекомендуют с таким диагнозом ехать за границу на операцию, ведь за такое хирургическое вмешательство мало кто берется, тут нужны инновационными методы, чего у нас нехватает. Узнать сколько стоит удаление опухоли гипофиза можно на портале PACIENT.CLUB , там смогут и клинику подобрать для вашего случая.
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