Обследование

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Обследование

Сообщение VladimirRon » 05 июн 2019, 10:21

Где у нас обследуют травмы головного-мозга?
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Innochka
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 12:02

Re: Обследование

Сообщение Innochka » 11 июн 2019, 12:07

Лучше всего МРТ сделать. Вас травматолог должен направить. Если уже есть диагноз- то надо в нейрохирургию обращаться. Отличные нейро в Филатовке или Пироговке в Москве. Можно подать заявку по социальному проекту Здоров Я- они помогают с госпитализацией.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Обследование

Сообщение Яно4ка » Вчера, 22:47

Это в первую очередь завит от стадии опухоли и от сложности операций. Так вам никто точно сказать не сможет. Многие сами врачи рекомендуют с таким диагнозом ехать за границу на операцию, ведь за такое хирургическое вмешательство мало кто берется, тут нужны инновационными методы, чего у нас нехватает. Узнать сколько стоит удаление опухоли гипофиза можно на портале PACIENT.CLUB , там смогут и клинику подобрать для вашего случая.
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