Обследование

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Innochka
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 12:02

Re: Обследование

Сообщение Innochka » 11 июн 2019, 12:07

Лучше всего МРТ сделать. Вас травматолог должен направить. Если уже есть диагноз- то надо в нейрохирургию обращаться. Отличные нейро в Филатовке или Пироговке в Москве. Можно подать заявку по социальному проекту Здоров Я- они помогают с госпитализацией.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Обследование

Сообщение Яно4ка » 02 июл 2019, 22:47

Это в первую очередь завит от стадии опухоли и от сложности операций. Так вам никто точно сказать не сможет. Многие сами врачи рекомендуют с таким диагнозом ехать за границу на операцию, ведь за такое хирургическое вмешательство мало кто берется, тут нужны инновационными методы, чего у нас нехватает. Узнать сколько стоит удаление опухоли гипофиза можно на портале PACIENT.CLUB , там смогут и клинику подобрать для вашего случая.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: Обследование

Сообщение Максюта1 » Сегодня, 17:04

Очень часто о своем диагнозе можно узнать с помощью УЗИ https://ultra-sonographi.ru/. Не стоит пренебрегать своим здоровьем, Если чувствуете себя плохо или что-то болит, нужно обязательно обратится к врачу, только своевременное лечение может спасти жизнь.
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