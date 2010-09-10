Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
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Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Начав строительство, я понял насколько востребованы в строительных работах калькуляторы – процесс можно заметно ускорить, если автоматизировать типовые операции по расчету количества материалов, поиску их параметров и составления чертежей.
Для тех, кто только начал сталкиваться со строительством, крайне проблематично систематизировать всю нормативную документацию, правильно рассчитать пропорции смесей, вычислить размеры элементов конструкций. Как правило, все действия сопровождаются неуверенностью и опаской за надежность проводимого ремонта.
В рамках ограниченного бюджета важно беречь каждый рубль, но если на качестве материалов экономить глупо, то избежать закупки лишнего количества продукции вполне возможно. На этом же шаге важно исключить недостачу, так как она может обернутся срывом сроков строительства и значительными расходами на повторную доставку. А говоря о доставке, нужно упомянуть, что перевозчику необходимо заранее сообщить объем и размеры перевозимых материалов, для того чтобы он подобрал оптимальный транспорт. Можно, конечно же, сказать и приблизительно, но непосредственно перед загрузкой вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Так как я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, а тем более одновременно во всех отраслях этой науки, в некоторых местах могут быть упущения, хотя всю разработку стараюсь проводить в рамках нормативных и проектировочных документов, а также с соблюдением элементарной математической логики.
Сервис представляет собой программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных. В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Всего на сайте представлено свыше 60 калькуляторов, большая часть из них доведена до ума, но некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать:
• крыши (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• лестницы (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• балки (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D-модель), монолитный (расчеты);
• строительные блоки (расчеты);
• отопление (расчеты);
• отделку (расчеты);
• обои (расчеты)
• ...
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. От пользователей мне очень важно получать обратную связь – предложения, замечания, отзывы. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать. Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Ссылка – https://kalk.pro
Или наберите в Яндексе/Гугле – калк про
P.S. Если вдруг разместил пост не в соответствующей теме, просьба модераторам перенести куда надо.
P.P.S. Если считаете, что это реклама, пожалуйста, не удаляйте пост, а удалите только ссылку, я буду просто публиковать новости и отвечать на вопросы.
Для тех, кто только начал сталкиваться со строительством, крайне проблематично систематизировать всю нормативную документацию, правильно рассчитать пропорции смесей, вычислить размеры элементов конструкций. Как правило, все действия сопровождаются неуверенностью и опаской за надежность проводимого ремонта.
В рамках ограниченного бюджета важно беречь каждый рубль, но если на качестве материалов экономить глупо, то избежать закупки лишнего количества продукции вполне возможно. На этом же шаге важно исключить недостачу, так как она может обернутся срывом сроков строительства и значительными расходами на повторную доставку. А говоря о доставке, нужно упомянуть, что перевозчику необходимо заранее сообщить объем и размеры перевозимых материалов, для того чтобы он подобрал оптимальный транспорт. Можно, конечно же, сказать и приблизительно, но непосредственно перед загрузкой вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Так как я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, а тем более одновременно во всех отраслях этой науки, в некоторых местах могут быть упущения, хотя всю разработку стараюсь проводить в рамках нормативных и проектировочных документов, а также с соблюдением элементарной математической логики.
Сервис представляет собой программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных. В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Всего на сайте представлено свыше 60 калькуляторов, большая часть из них доведена до ума, но некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать:
• крыши (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• лестницы (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• балки (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D-модель), монолитный (расчеты);
• строительные блоки (расчеты);
• отопление (расчеты);
• отделку (расчеты);
• обои (расчеты)
• ...
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. От пользователей мне очень важно получать обратную связь – предложения, замечания, отзывы. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать. Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Ссылка – https://kalk.pro
Или наберите в Яндексе/Гугле – калк про
P.S. Если вдруг разместил пост не в соответствующей теме, просьба модераторам перенести куда надо.
P.P.S. Если считаете, что это реклама, пожалуйста, не удаляйте пост, а удалите только ссылку, я буду просто публиковать новости и отвечать на вопросы.
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Добрый день!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката (https://kalk.pro/metal-rolling/).
Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката (https://kalk.pro/metal-rolling/).
Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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