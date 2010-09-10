Сообщение kalkpro » 10 июл 2020, 17:41

Приветствую, друзья!



За последние пару месяцев мы выполнили большую работу и добавили свыше 30 новых интересных калькуляторов, которые помогут с подсчетами в разных сферах строительства и ремонта. Все инструменты абсолютно бесплатны. Приятного пользования!



Добавлены калькуляторы расчета:



• кровельного материала

• продухов в фундаменте

• материалов на бетонное кольцо

• материалов на стяжку пола

• пропорций и объема бетонной смеси

• расхода цемента

• расхода герметика

• количества линолеума

• пиломатериалов (досок, бруса, бревна, вагонки)

• мощности кондиционера

• объем теплоносителя

• мощности проточного водонагревателя

• мощности ТЭНа

• мощности тепловой пушки

• гидравлического расчета трубопровода

• объема трубы

• площади трубы

• расхода воды в трубопроводе

• скорость воды в трубопроводе

• освещенности помещения

• сечения кабеля

• потери напряжения в кабеле

• объема котлована

• объема траншеи

• объема колодца

• количества тротуарной плитки

• материалов на бассейн

• материалов на забор (из профнастила, штакетника)