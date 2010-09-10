Сообщение kalkpro » Сегодня, 11:40

Давно не было от нас новостей, но теперь готовы представить список основных исправлений и улучшений, которые были внедрены за последнее время.Появилось свыше 20 новых калькуляторов, среди которых:— расчет отмостки— расчет козырька— расчет материала в насыпи— расход обойного клея— расчет изоляции трубопроводаБыли доработаны и доведены до полноценного инструмента (добавлена смета и чертежи)— расчет прямой бетонной лестницы— расчет винтовой металлической лестницыТеперь абсолютно все расчеты можно сохранить в PDF-файл.Был внедрен режим быстрой загрузки, страницы стали отрисовываться в разы шустрее.Обновили интерфейс 3D-калькуляторов, кнопки управления «переехали» в левую сторону, а включение калькулятора осуществляется через отдельную кнопку.