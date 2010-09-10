Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
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Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Начав строительство, я понял насколько востребованы в строительных работах калькуляторы – процесс можно заметно ускорить, если автоматизировать типовые операции по расчету количества материалов, поиску их параметров и составления чертежей.
Для тех, кто только начал сталкиваться со строительством, крайне проблематично систематизировать всю нормативную документацию, правильно рассчитать пропорции смесей, вычислить размеры элементов конструкций. Как правило, все действия сопровождаются неуверенностью и опаской за надежность проводимого ремонта.
В рамках ограниченного бюджета важно беречь каждый рубль, но если на качестве материалов экономить глупо, то избежать закупки лишнего количества продукции вполне возможно. На этом же шаге важно исключить недостачу, так как она может обернутся срывом сроков строительства и значительными расходами на повторную доставку. А говоря о доставке, нужно упомянуть, что перевозчику необходимо заранее сообщить объем и размеры перевозимых материалов, для того чтобы он подобрал оптимальный транспорт. Можно, конечно же, сказать и приблизительно, но непосредственно перед загрузкой вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Так как я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, а тем более одновременно во всех отраслях этой науки, в некоторых местах могут быть упущения, хотя всю разработку стараюсь проводить в рамках нормативных и проектировочных документов, а также с соблюдением элементарной математической логики.
Сервис представляет собой программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных. В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Всего на сайте представлено свыше 60 калькуляторов, большая часть из них доведена до ума, но некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать:
• крыши (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• лестницы (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• балки (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D-модель), монолитный (расчеты);
• строительные блоки (расчеты);
• отопление (расчеты);
• отделку (расчеты);
• обои (расчеты)
• ...
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. От пользователей мне очень важно получать обратную связь – предложения, замечания, отзывы. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать. Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Ссылка – https://kalk.pro
Или наберите в Яндексе/Гугле – калк про
P.S. Если вдруг разместил пост не в соответствующей теме, просьба модераторам перенести куда надо.
P.P.S. Если считаете, что это реклама, пожалуйста, не удаляйте пост, а удалите только ссылку, я буду просто публиковать новости и отвечать на вопросы.
Для тех, кто только начал сталкиваться со строительством, крайне проблематично систематизировать всю нормативную документацию, правильно рассчитать пропорции смесей, вычислить размеры элементов конструкций. Как правило, все действия сопровождаются неуверенностью и опаской за надежность проводимого ремонта.
В рамках ограниченного бюджета важно беречь каждый рубль, но если на качестве материалов экономить глупо, то избежать закупки лишнего количества продукции вполне возможно. На этом же шаге важно исключить недостачу, так как она может обернутся срывом сроков строительства и значительными расходами на повторную доставку. А говоря о доставке, нужно упомянуть, что перевозчику необходимо заранее сообщить объем и размеры перевозимых материалов, для того чтобы он подобрал оптимальный транспорт. Можно, конечно же, сказать и приблизительно, но непосредственно перед загрузкой вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Так как я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, а тем более одновременно во всех отраслях этой науки, в некоторых местах могут быть упущения, хотя всю разработку стараюсь проводить в рамках нормативных и проектировочных документов, а также с соблюдением элементарной математической логики.
Сервис представляет собой программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных. В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Всего на сайте представлено свыше 60 калькуляторов, большая часть из них доведена до ума, но некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать:
• крыши (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• лестницы (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• балки (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D-модель), монолитный (расчеты);
• строительные блоки (расчеты);
• отопление (расчеты);
• отделку (расчеты);
• обои (расчеты)
• ...
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. От пользователей мне очень важно получать обратную связь – предложения, замечания, отзывы. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать. Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Ссылка – https://kalk.pro
Или наберите в Яндексе/Гугле – калк про
P.S. Если вдруг разместил пост не в соответствующей теме, просьба модераторам перенести куда надо.
P.P.S. Если считаете, что это реклама, пожалуйста, не удаляйте пост, а удалите только ссылку, я буду просто публиковать новости и отвечать на вопросы.
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Добрый день!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката (https://kalk.pro/metal-rolling/).
Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката (https://kalk.pro/metal-rolling/).
Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Низкий поклон!
Появился расчет прямой деревянной лестницы на тетивах - https://kalk.pro/stairs-wooden/straight-closed-saddle/.
Калькулятор позволяет определить размер тетивы, количество и параметры ступеней, подступенки и т. д, а также показывает количество пиломатериалов для их изготовления. Все расчеты сопровождаются графикой – комплект чертежей и адаптивная 3D-модель.
Также есть отдельный блок, который оценивает лестницу на комфортность использования – показывает оптимальный угол наклона, высоту и глубину ступеней.
Появился расчет прямой деревянной лестницы на тетивах - https://kalk.pro/stairs-wooden/straight-closed-saddle/.
Калькулятор позволяет определить размер тетивы, количество и параметры ступеней, подступенки и т. д, а также показывает количество пиломатериалов для их изготовления. Все расчеты сопровождаются графикой – комплект чертежей и адаптивная 3D-модель.
Также есть отдельный блок, который оценивает лестницу на комфортность использования – показывает оптимальный угол наклона, высоту и глубину ступеней.
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Еще раз, здравствуйте!
Представляю новый калькулятор расчета металлической лестницы на ломаном косоуре - https://kalk.pro/metal-stairs/straight-metal-zigzag/
Инструмент предназначен для расчета сварной конструкции из профильной трубы. Он позволяет определить параметры всех элементов лестницы: косоура, перемычек, ступеней, подступенков, ограждения. Также вы получите рекомендации наиболее оптимального угла наклона марша, высоты и глубины ступеней, ширины лестницы.
В отдельном блоке вы можете ознакомиться с подробными чертежами всех элементов конструкции и оценить задуманное строение с помощью 3D-модели.
Представляю новый калькулятор расчета металлической лестницы на ломаном косоуре - https://kalk.pro/metal-stairs/straight-metal-zigzag/
Инструмент предназначен для расчета сварной конструкции из профильной трубы. Он позволяет определить параметры всех элементов лестницы: косоура, перемычек, ступеней, подступенков, ограждения. Также вы получите рекомендации наиболее оптимального угла наклона марша, высоты и глубины ступеней, ширины лестницы.
В отдельном блоке вы можете ознакомиться с подробными чертежами всех элементов конструкции и оценить задуманное строение с помощью 3D-модели.
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Добрый день, друзья! Вышло большое обновление для калькуляторов расчета лестниц.
Появилось много новых конфигураций для забежных конструкций — добавили возможность выбора количества поворотных ступеней на свое усмотрение и в качестве альтернативы, программа может автоматически сформировать поворотный узел. Также теперь можно указать число косоуров (1-5). Соответственно, появился расчет лестниц на монокосоуре.
Был переработан интерфейс для более удобного пользования, на 3D-модели стало намного больше деталей и теперь доступна линейка, а в ближайшее время можно будет рассчитать винтовые и бетонные лестницы.
Все конфигурации: https://kalk.pro/stairs-wooden/
Появилось много новых конфигураций для забежных конструкций — добавили возможность выбора количества поворотных ступеней на свое усмотрение и в качестве альтернативы, программа может автоматически сформировать поворотный узел. Также теперь можно указать число косоуров (1-5). Соответственно, появился расчет лестниц на монокосоуре.
Был переработан интерфейс для более удобного пользования, на 3D-модели стало намного больше деталей и теперь доступна линейка, а в ближайшее время можно будет рассчитать винтовые и бетонные лестницы.
Все конфигурации: https://kalk.pro/stairs-wooden/
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Приветствую, друзья!
За последние пару месяцев мы выполнили большую работу и добавили свыше 30 новых интересных калькуляторов, которые помогут с подсчетами в разных сферах строительства и ремонта. Все инструменты абсолютно бесплатны. Приятного пользования!
Добавлены калькуляторы расчета:
• кровельного материала
• продухов в фундаменте
• материалов на бетонное кольцо
• материалов на стяжку пола
• пропорций и объема бетонной смеси
• расхода цемента
• расхода герметика
• количества линолеума
• пиломатериалов (досок, бруса, бревна, вагонки)
• мощности кондиционера
• объем теплоносителя
• мощности проточного водонагревателя
• мощности ТЭНа
• мощности тепловой пушки
• гидравлического расчета трубопровода
• объема трубы
• площади трубы
• расхода воды в трубопроводе
• скорость воды в трубопроводе
• освещенности помещения
• сечения кабеля
• потери напряжения в кабеле
• объема котлована
• объема траншеи
• объема колодца
• количества тротуарной плитки
• материалов на бассейн
• материалов на забор (из профнастила, штакетника)
За последние пару месяцев мы выполнили большую работу и добавили свыше 30 новых интересных калькуляторов, которые помогут с подсчетами в разных сферах строительства и ремонта. Все инструменты абсолютно бесплатны. Приятного пользования!
Добавлены калькуляторы расчета:
• кровельного материала
• продухов в фундаменте
• материалов на бетонное кольцо
• материалов на стяжку пола
• пропорций и объема бетонной смеси
• расхода цемента
• расхода герметика
• количества линолеума
• пиломатериалов (досок, бруса, бревна, вагонки)
• мощности кондиционера
• объем теплоносителя
• мощности проточного водонагревателя
• мощности ТЭНа
• мощности тепловой пушки
• гидравлического расчета трубопровода
• объема трубы
• площади трубы
• расхода воды в трубопроводе
• скорость воды в трубопроводе
• освещенности помещения
• сечения кабеля
• потери напряжения в кабеле
• объема котлована
• объема траншеи
• объема колодца
• количества тротуарной плитки
• материалов на бассейн
• материалов на забор (из профнастила, штакетника)
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Хотелось бы еще представить вам обновление калькулятора расчета лестницы на 90° с поворотной площадкой. Теперь инструмент предоставляет возможность управлять размерами поворотной площадки в двух плоскостях (в направлении верхнего и нижнего марша), благодаря чему можно более гибко подходить к проектированию и создавать новые конфигурации лестничной конструкции.
В интерфейсе появился соответствующий блок, который позволяет задавать величину вылета в соответствующих единицах. На скриншотах можно увидеть, какие конструкции теперь можно рассчитать.
Ссылка – https://kalk.pro/stairs-wooden/
В интерфейсе появился соответствующий блок, который позволяет задавать величину вылета в соответствующих единицах. На скриншотах можно увидеть, какие конструкции теперь можно рассчитать.
Ссылка – https://kalk.pro/stairs-wooden/
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Собираюсь с вами поделиться еще одной новостью – за уходящий месяц привели в порядок и доработали многие калькуляторы отделочных материалов, вентиляции, отопления, трубопровода, электричества и т. д. Добавили новые поля, выходные данные, обновили базы, также теперь практически везде есть ссылки на соответствующие нормативные документы.
Среди последних инструментов следует выделить:
• расход грунтовки
• расход лака/эмали
• расчет воздуховодов
• расчет сопротивления в цепи
• расчет напряжения в сети
• количество материалов на купольную теплицу
Также мы добавили абсолютно новый раздел финансовых калькуляторов, которые на данный момент позволяют рассчитать:
• кредит
• ипотеку
• НДС
• расход топлива
В ближайшее время появится еще несколько новых приложений, которые позволят подсчитать расходы, и оптимизировать бюджет с учетом полученной информации. За обновлениями можно следить на странице: https://kalk.pro/finance/
Среди последних инструментов следует выделить:
• расход грунтовки
• расход лака/эмали
• расчет воздуховодов
• расчет сопротивления в цепи
• расчет напряжения в сети
• количество материалов на купольную теплицу
Также мы добавили абсолютно новый раздел финансовых калькуляторов, которые на данный момент позволяют рассчитать:
• кредит
• ипотеку
• НДС
• расход топлива
В ближайшее время появится еще несколько новых приложений, которые позволят подсчитать расходы, и оптимизировать бюджет с учетом полученной информации. За обновлениями можно следить на странице: https://kalk.pro/finance/
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Господа, думаю вам может пригодится наш новый инструмент.
Буквально на днях доделали метизный калькулятор, который позволяет рассчитывать вес, количество и стоимость болтов, винтов, шурупов, саморезов, гвоздей, шпилек, штифтов, шплинтов, анкеров, дюбелей, заклепок, гаек, шайб, хомутов, такелажа.
Ссылка – https://kalk.pro/kalkulyator-metizov/
Сейчас в базе программы содержится более 70 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, DIN) – это свыше 500 единиц крепежа. В планах добавить еще столько же.
Данные актуальны для стального сортамента. Для остальных металлов необходимо использовать поправки.
Приятного пользования!
Буквально на днях доделали метизный калькулятор, который позволяет рассчитывать вес, количество и стоимость болтов, винтов, шурупов, саморезов, гвоздей, шпилек, штифтов, шплинтов, анкеров, дюбелей, заклепок, гаек, шайб, хомутов, такелажа.
Ссылка – https://kalk.pro/kalkulyator-metizov/
Сейчас в базе программы содержится более 70 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, DIN) – это свыше 500 единиц крепежа. В планах добавить еще столько же.
Данные актуальны для стального сортамента. Для остальных металлов необходимо использовать поправки.
Приятного пользования!
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Новость для всех тех, кто наблюдает за нашим сервисом
В этом месяце закончили закрытое тестирование инструмента для составления сметы на материалы и выпускаем его в открытое «плавание».
Приложение поможет объединить результаты расчетов с разных калькуляторов в одном месте, объединить их и узнать общую стоимость предполагаемого проекта.
Что умеет наш сметный калькулятор, что не умеют большинство других?
— импортировать данные непосредственно со строительных калькуляторов нашего сервиса (пока актуально только для крыш и лестниц)
— рассчитывать стоимость материалов тремя способами (вручную по заданным значениям, по внутренним базам КАЛК.ПРО, напрямую по базам поставщиков)
— отправлять заявки на материалы региональным компаниям прямо из интерфейса, т.е. вы нажимаете кнопку и расчет «разлетается» представителям местным магазинов, по строительным базам и т.д. А они в ответ на заявку, присылают вам на указанные контакты реальное предложение. Соответственно, вы можете выбрать лучшее.
— присваивать каждой сохраненной смете уникальный УРЛ, который вы можете добавить в закладки или отправить коллегам
Попробовать можно по ссылке: https://kalk.pro/smetnyj-kalkulyator/ или, нажав на соответствующую кнопку в правом нижнем углу на любой странице (см скриншот).
На данный момент, еще не совсем корректно работает адаптивная версия и пока неактивно скачивание, но в ближайшее время, мы это исправим.
PS: данный инструмент не подойдет для тех, кто занимается сметной документацией профессионально (в т.ч. составляет смету для финансовых документов), т.к. результат предоставляется в свободной форме.
В этом месяце закончили закрытое тестирование инструмента для составления сметы на материалы и выпускаем его в открытое «плавание».
Приложение поможет объединить результаты расчетов с разных калькуляторов в одном месте, объединить их и узнать общую стоимость предполагаемого проекта.
Что умеет наш сметный калькулятор, что не умеют большинство других?
— импортировать данные непосредственно со строительных калькуляторов нашего сервиса (пока актуально только для крыш и лестниц)
— рассчитывать стоимость материалов тремя способами (вручную по заданным значениям, по внутренним базам КАЛК.ПРО, напрямую по базам поставщиков)
— отправлять заявки на материалы региональным компаниям прямо из интерфейса, т.е. вы нажимаете кнопку и расчет «разлетается» представителям местным магазинов, по строительным базам и т.д. А они в ответ на заявку, присылают вам на указанные контакты реальное предложение. Соответственно, вы можете выбрать лучшее.
— присваивать каждой сохраненной смете уникальный УРЛ, который вы можете добавить в закладки или отправить коллегам
Попробовать можно по ссылке: https://kalk.pro/smetnyj-kalkulyator/ или, нажав на соответствующую кнопку в правом нижнем углу на любой странице (см скриншот).
На данный момент, еще не совсем корректно работает адаптивная версия и пока неактивно скачивание, но в ближайшее время, мы это исправим.
PS: данный инструмент не подойдет для тех, кто занимается сметной документацией профессионально (в т.ч. составляет смету для финансовых документов), т.к. результат предоставляется в свободной форме.
Re: Расчет строительных и инженерных сооружений - KALK PRO
Давно не было от нас новостей, но теперь готовы представить список основных исправлений и улучшений, которые были внедрены за последнее время.
Появилось свыше 20 новых калькуляторов, среди которых:
— расчет отмостки
— расчет козырька
— расчет материала в насыпи
— расход обойного клея
— расчет изоляции трубопровода
Были доработаны и доведены до полноценного инструмента (добавлена смета и чертежи)
— расчет прямой бетонной лестницы
— расчет винтовой металлической лестницы
Теперь абсолютно все расчеты можно сохранить в PDF-файл.
Был внедрен режим быстрой загрузки, страницы стали отрисовываться в разы шустрее.
Обновили интерфейс 3D-калькуляторов, кнопки управления «переехали» в левую сторону, а включение калькулятора осуществляется через отдельную кнопку.
Появилось свыше 20 новых калькуляторов, среди которых:
— расчет отмостки
— расчет козырька
— расчет материала в насыпи
— расход обойного клея
— расчет изоляции трубопровода
Были доработаны и доведены до полноценного инструмента (добавлена смета и чертежи)
— расчет прямой бетонной лестницы
— расчет винтовой металлической лестницы
Теперь абсолютно все расчеты можно сохранить в PDF-файл.
Был внедрен режим быстрой загрузки, страницы стали отрисовываться в разы шустрее.
Обновили интерфейс 3D-калькуляторов, кнопки управления «переехали» в левую сторону, а включение калькулятора осуществляется через отдельную кнопку.
11 сообщений • Страница 1 из 1
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