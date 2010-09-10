Сообщение kalkpro » Сегодня, 15:06

Друзья, в этом году мы провели много работ, направленных на расширение функциональности, а также улучшение существующих инструментов.

Предлагаем ознакомиться с основными изменениями.





Новые калькуляторы:



— Расчет ветровой нагрузки

— Нормативная ветровая нагрузка

— Нормативная снеговая нагрузка

— Расчет балки на прогиб

— Расчет балки на прочность

— Расчет фермы

— Расчет стойки

— Расчет ж/б колонны

— Устойчивость на опрокидывание

— Эпюры напряжений

— Кручение вала

— Стропильная система

— Водосточная система

— Твердение бетона

— Арматурная сетка

— Расстояние между болтами

— Расход химического анкера

— Диаметр газопровода

— Высота дымохода

— Точка росы

— Соединение резисторов

— Выбор автомата по мощности

— Расчет арки забора из штакетника

— Длина дуги сегмента круга через хорду

— Радиус круга через хорду

— Перевод Гкал/ч в кВт





Интерфейс:



— теперь результаты можно сохранять на всех калькуляторах без исключения, на данный момент доступно скачивание в PDF, генерация QR-кода и прямая ссылка с результатами

— при нажатии на кнопку «Рассчитать» в адресную строку передается информация с начальными параметрами, благодаря чему вы можете делиться ссылкой с вводными переменными расчета со своими знакомыми и коллегами





Также мы разработали функционал который позволяет интегрировать наши калькуляторы на любой другой сайт. Установка проста и не требует привлечения разработчиков — вставьте код в требуемое место на странице и инструмент будет работать