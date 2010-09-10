Вагітність і все що з нею пов`язанно

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Вагітність і все що з нею пов`язанно

Сообщение Верочка Якушева » 17 минут назад

Ми з чоловіком плануемо народити дитинку, тільки нам це не вдаеться. Що робити ми теж не знаємо, можливо ви допоможете нам порадою?
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