Вагітність і все що з нею пов`язанно

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Вагітність і все що з нею пов`язанно

Сообщение Верочка Якушева » 05 июн 2019, 20:03

Ми з чоловіком плануемо народити дитинку, тільки нам це не вдаеться. Що робити ми теж не знаємо, можливо ви допоможете нам порадою?
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Данилова Юлия
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 20:35

Re: Вагітність і все що з нею пов`язанно

Сообщение Данилова Юлия » Вчера, 20:44

А Ви пробували пити вітаміни для планування вагітності від компанії Бейбистарт. Якщо ні, то обов'язково спробуйте, я більше ніж впевнена, що це Вам допоможе. Тому що компоненти та склад цього препарату впливають на менструальний цикл та налагоджують його, також поповнюють організм жінки вітамінами яких не вистачає для зачаття дитини.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Вагітність і все що з нею пов`язанно

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 12:43

Возможно вам лучше бы к доктору сходить, обследование пройти и только после уже советы искать на форумах?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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