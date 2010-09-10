изготовление катушки мишина своими руками прибор

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
UlenqHek
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 13:20

изготовление катушки мишина своими руками прибор

Сообщение UlenqHek » Сегодня, 13:41

Вы не поверите, но это секретная технология лечения Теслы работает...
У матери моей рак. На шеке огромная шишка. Сделал как вы сказали, Два раза в день полчаса. Второй день применения. Спала опухоль! Открылся глаз. Ушла боль. Это явно говорит о том, что пошёл процесс выздоровления!!! Отпишусь как все заживет.
https://vk.com/alfaservissaratov
Если кто решит проверить, то скажите промокод "СТОЛЕТ" и Вам будет хорошая скидка...
Покупал тут:
http://biolis.ru/
http://катушка-мишина.рф
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Эх, дороги…»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей