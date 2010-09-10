Форма ВКПО и экипировка Ратник

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Ратник
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Форма ВКПО и экипировка Ратник

Сообщение Ратник » Сегодня, 02:13

Магазин военторг АГС-17 предлагает летнюю и демисезонную форму ВКПО, экипировку Ратник и другие товары для активного отдыха, рыбалки и охоты. Форумчанам скидка 3%, в комментариях к заказу пишите РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ и свой ник на форуме:)
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