Форма ВКПО и экипировка Ратник

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Ратник
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 07 июн 2019, 02:07
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Форма ВКПО и экипировка Ратник

Сообщение Ратник » 07 июн 2019, 02:13

Магазин военторг АГС-17 предлагает летнюю и демисезонную форму ВКПО, экипировку Ратник и другие товары для активного отдыха, рыбалки и охоты. Форумчанам скидка 3%, в комментариях к заказу пишите РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ и свой ник на форуме:)
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Ратник
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 02:07
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Re: Форма ВКПО и экипировка Ратник

Сообщение Ратник » Вчера, 19:17

Магазин военторг АГС-17 переименован в магазин Армитур но все также предлагает летнюю и демисезонную форму ВКПО , экипировку Ратник и другие товары для активного отдыха, рыбалки и охоты. Форумчанам скидка 3%, в комментариях к заказу пишите РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ и свой ник на форуме:)

https://armytur.ru/
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