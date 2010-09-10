Форма ВКПО и экипировка Ратник
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Форма ВКПО и экипировка Ратник
Магазин военторг АГС-17 предлагает летнюю и демисезонную форму ВКПО, экипировку Ратник и другие товары для активного отдыха, рыбалки и охоты. Форумчанам скидка 3%, в комментариях к заказу пишите РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ и свой ник на форуме:)
Re: Форма ВКПО и экипировка Ратник
Магазин военторг АГС-17 переименован в магазин Армитур но все также предлагает летнюю и демисезонную форму ВКПО , экипировку Ратник и другие товары для активного отдыха, рыбалки и охоты. Форумчанам скидка 3%, в комментариях к заказу пишите РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ и свой ник на форуме:)
https://armytur.ru/
https://armytur.ru/
2 сообщения • Страница 1 из 1
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