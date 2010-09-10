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ТарасТ Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37 Re: Транспортная компания Цитата Сообщение ТарасТ » 49 минут назад Советую заглянуть на сайт этой https://gtdel.com ТК. Они занимаются доставкой груза в страны ЕАЭС быстро и по доступной цене. Я в прошлом году отправлял посылку родственникам в г.Бобруйск, заранее рассчитав стоимость через калькулятор на сайте. Посылку доставили в назначенное время в надлежащем виде. Вернуться к началу

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