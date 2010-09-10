Транспортная компания

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Транспортная компания

Сообщение VladimirRon » 07 июн 2019, 15:40

Посоветуй ТК, которая сможет быстро доставить товар в Беларусь. Желательно по собственному опыту
Вернуться к началу
ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Re: Транспортная компания

Сообщение ТарасТ » 49 минут назад

Советую заглянуть на сайт этой https://gtdel.com ТК. Они занимаются доставкой груза в страны ЕАЭС быстро и по доступной цене. Я в прошлом году отправлял посылку родственникам в г.Бобруйск, заранее рассчитав стоимость через калькулятор на сайте. Посылку доставили в назначенное время в надлежащем виде.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость