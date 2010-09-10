Транспортная компания
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43
Транспортная компания
Посоветуй ТК, которая сможет быстро доставить товар в Беларусь. Желательно по собственному опыту
Re: Транспортная компания
Советую заглянуть на сайт этой https://gtdel.com ТК. Они занимаются доставкой груза в страны ЕАЭС быстро и по доступной цене. Я в прошлом году отправлял посылку родственникам в г.Бобруйск, заранее рассчитав стоимость через калькулятор на сайте. Посылку доставили в назначенное время в надлежащем виде.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость