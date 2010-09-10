Тестирование на полиграфе
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Тестирование на полиграфе
Тестирование на полиграфе - услуги
Мы рекомендуем вам сервис высочайшего качества на оборудовании в наибольшей степени уважаемой компании в отрасли. Подробный отчет проверки на детекторе лжи предоставляется в течение 24 часов. Динамичное, высоконаучный обновление проверок и их исключительно большая результативность (до 98 - 99% точных ответов), делает услугу http://alibinet.ru/poligraf_v_moskve.html стандартом при рекрутинге сотрудников на руководящие вакансии как в индивидуальных фирмах, так и в правительственных спецподразделениях, проверка воровства, проверка на верность и многое другое.
Мы рекомендуем вам сервис высочайшего качества на оборудовании в наибольшей степени уважаемой компании в отрасли. Подробный отчет проверки на детекторе лжи предоставляется в течение 24 часов. Динамичное, высоконаучный обновление проверок и их исключительно большая результативность (до 98 - 99% точных ответов), делает услугу http://alibinet.ru/poligraf_v_moskve.html стандартом при рекрутинге сотрудников на руководящие вакансии как в индивидуальных фирмах, так и в правительственных спецподразделениях, проверка воровства, проверка на верность и многое другое.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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