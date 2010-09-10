Деревянная лестница

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Деревянная лестница

Сообщение BlackFury » Сегодня, 12:42

Привет, вот построил дом и хочу купить. а точнее подобрать лестницу в дом, так как она очень нужна нам, если вы знаете кто этим может заниматься напишите мне.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Деревянная лестница

Сообщение Noone » Сегодня, 13:43

Добрый день!сейчас многие изготовляют деревянные лестницы. посмотрите в интернете. есть много красивых дизайнеров.
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