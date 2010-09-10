Деревянная лестница
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Деревянная лестница
Привет, вот построил дом и хочу купить. а точнее подобрать лестницу в дом, так как она очень нужна нам, если вы знаете кто этим может заниматься напишите мне.
Re: Деревянная лестница
Добрый день!сейчас многие изготовляют деревянные лестницы. посмотрите в интернете. есть много красивых дизайнеров.
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