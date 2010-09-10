Изготовление визиток
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Изготовление визиток
Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается изготовления визиток. Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, если кто знает где можно найти подобный сервис, подскажите мне, у буду вам очень благодарен.
Re: Изготовление визиток
Привет! поищите в интернете есть компании по изготовлению визиток. Качественные и красивые.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей