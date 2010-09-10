Сообщение Sumail » Сегодня, 12:46

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается изготовления визиток. Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, если кто знает где можно найти подобный сервис, подскажите мне, у буду вам очень благодарен.