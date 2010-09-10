Изготовление визиток
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Изготовление визиток
Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается изготовления визиток. Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, если кто знает где можно найти подобный сервис, подскажите мне, у буду вам очень благодарен.
Re: Изготовление визиток
Привет! поищите в интернете есть компании по изготовлению визиток. Качественные и красивые.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 15:30
Re: Изготовление визиток
Привет, могу тебя обрадовать, так у меня есть для тебя один на примере сайт, который точно тебе поможет. Просто дело в том, что мне недавно по работе самому нужен бы сервис, который занимается изготовлением визиток. Ноя в отличии от тебя человек не ленивый, и поэтому я сразу же обратился к сим друзьям, которые к сожалению мне ничего не подсказали, но потом я пошел в интернет, где тоже провел очень много времени, но в итоге нашел решение на сайте https://pressroll.ru Та как там работают профессионалы с очень большим опытом роботы, кроме этого качество изготовления визиток и качество обслуживания на очень высоком уровне, да и цены на услуги, которые они предоставляют, довольно низкие.
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