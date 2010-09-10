Изготовление визиток

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Изготовление визиток

Сообщение Sumail » Сегодня, 12:46

Доброго времени суток, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается изготовления визиток. Но к сожалению у меня не получилось найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, если кто знает где можно найти подобный сервис, подскажите мне, у буду вам очень благодарен.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Изготовление визиток

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 13:45

Привет! поищите в интернете есть компании по изготовлению визиток. Качественные и красивые.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 15:30

Re: Изготовление визиток

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:36

Привет, могу тебя обрадовать, так у меня есть для тебя один на примере сайт, который точно тебе поможет. Просто дело в том, что мне недавно по работе самому нужен бы сервис, который занимается изготовлением визиток. Ноя в отличии от тебя человек не ленивый, и поэтому я сразу же обратился к сим друзьям, которые к сожалению мне ничего не подсказали, но потом я пошел в интернет, где тоже провел очень много времени, но в итоге нашел решение на сайте https://pressroll.ru Та как там работают профессионалы с очень большим опытом роботы, кроме этого качество изготовления визиток и качество обслуживания на очень высоком уровне, да и цены на услуги, которые они предоставляют, довольно низкие.
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