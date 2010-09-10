Маятниковые двери
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Маятниковые двери
Подскажите где можно заказать маятниковые двери с матовым покритием?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вчера, 20:35
Re: Маятниковые двери
Я знаю одну компанию, которая делает маятниковые двери . Это их собственное производство и материалы из которых они сделанные — подразделяются на два типа: алюминиевого профиля со стеклом и нержавеющего. Двери как хотите Вы, изготавливаются из полотен нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм. Установку таких дверей лучше доверить профессионалам, так как это сложная работа. Цена рассчитывается индивидуально и составляет примерно 10% от двери. Но Вам лучше это уточнить у компании МПХолд.
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