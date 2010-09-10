Маятниковые двери

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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Маятниковые двери

Сообщение Vladlen » 09 июн 2019, 22:42

Подскажите где можно заказать маятниковые двери с матовым покритием?
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Данилова Юлия
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 20:35

Re: Маятниковые двери

Сообщение Данилова Юлия » Сегодня, 08:15

Я знаю одну компанию, которая делает маятниковые двери . Это их собственное производство и материалы из которых они сделанные — подразделяются на два типа: алюминиевого профиля со стеклом и нержавеющего. Двери как хотите Вы, изготавливаются из полотен нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм. Установку таких дверей лучше доверить профессионалам, так как это сложная работа. Цена рассчитывается индивидуально и составляет примерно 10% от двери. Но Вам лучше это уточнить у компании МПХолд.
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