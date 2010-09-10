Согласование перепланировки
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Согласование перепланировки
Друзья всем привет. У нас недавно получилось приобрести неплохую трёх комнатную квартиру чешку 64/44/7 . И мы её брали с тем учётом что в ближайшем будущем сделаем там перепланировку, ну и начнём делать ремонт. Сейчас вот решили заранее так сказать пробить почву, и узнать каким образом нужно согласовывать перепланировку, чтобы потом с узакониванием не каких проблем не было. А то я слышала у людей бывают такие случаи когда их проекты нарушают меры безопасности и потом долго мучаются.
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