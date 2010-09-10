Согласование перепланировки

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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KreysaEV
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 00:18

Согласование перепланировки

Сообщение KreysaEV » 10 июн 2019, 00:22

Друзья всем привет. У нас недавно получилось приобрести неплохую трёх комнатную квартиру чешку 64/44/7 . И мы её брали с тем учётом что в ближайшем будущем сделаем там перепланировку, ну и начнём делать ремонт. Сейчас вот решили заранее так сказать пробить почву, и узнать каким образом нужно согласовывать перепланировку, чтобы потом с узакониванием не каких проблем не было. А то я слышала у людей бывают такие случаи когда их проекты нарушают меры безопасности и потом долго мучаются.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Согласование перепланировки

Сообщение Буцефалия » 10 июн 2019, 00:54

На самом деле процедура достаточно тягомотная в нашей стране, и у вас это займёт не мало времени. Для начала к написанному заявлению вы должны прикрепить следующие документы: технический паспорт, проект, составленный компанией с допуском СРО (либо эскиз будущей перепланировки) , выписка из ЕГРН или свидетельство о правах, удостоверение личности заявителя. При чем это ещё не весь список бумаг, могут потребоваться ещё и другие. Честно вам скажу если не хотите трепать себе нервы, то сразу обратитесь за консультацией к ним http://geoburo.ru/uslugi/soglasovanie-p ... rovki.html . Они занимаются решением юридических вопрос уже достаточно давно, и имеют хороший опыт в этой процедуре. Так что смогут вас сразу настроить на правильный вектор. А то иначе будете бегать с одного учреждения в другое с мыслью о том что когда это всё закончится)!
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KreysaEV
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 00:18

Re: Согласование перепланировки

Сообщение KreysaEV » 10 июн 2019, 01:27

Как я понимаю компания работает в этой сфере уже давно да ? Ну попробую завтра с ними связаться для консультации.
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Diva
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 01:12

Re: Согласование перепланировки

Сообщение Diva » Сегодня, 02:20

спасибо за инфу
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