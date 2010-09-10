Сообщение KreysaEV » 10 июн 2019, 00:22

Друзья всем привет. У нас недавно получилось приобрести неплохую трёх комнатную квартиру чешку 64/44/7 . И мы её брали с тем учётом что в ближайшем будущем сделаем там перепланировку, ну и начнём делать ремонт. Сейчас вот решили заранее так сказать пробить почву, и узнать каким образом нужно согласовывать перепланировку, чтобы потом с узакониванием не каких проблем не было. А то я слышала у людей бывают такие случаи когда их проекты нарушают меры безопасности и потом долго мучаются.