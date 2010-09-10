Согласование перепланировки
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Согласование перепланировки
Друзья всем привет. У нас недавно получилось приобрести неплохую трёх комнатную квартиру чешку 64/44/7 . И мы её брали с тем учётом что в ближайшем будущем сделаем там перепланировку, ну и начнём делать ремонт. Сейчас вот решили заранее так сказать пробить почву, и узнать каким образом нужно согласовывать перепланировку, чтобы потом с узакониванием не каких проблем не было. А то я слышала у людей бывают такие случаи когда их проекты нарушают меры безопасности и потом долго мучаются.
Re: Согласование перепланировки
На самом деле процедура достаточно тягомотная в нашей стране, и у вас это займёт не мало времени. Для начала к написанному заявлению вы должны прикрепить следующие документы: технический паспорт, проект, составленный компанией с допуском СРО (либо эскиз будущей перепланировки) , выписка из ЕГРН или свидетельство о правах, удостоверение личности заявителя. При чем это ещё не весь список бумаг, могут потребоваться ещё и другие. Честно вам скажу если не хотите трепать себе нервы, то сразу обратитесь за консультацией к ним http://geoburo.ru/uslugi/soglasovanie-p ... rovki.html . Они занимаются решением юридических вопрос уже достаточно давно, и имеют хороший опыт в этой процедуре. Так что смогут вас сразу настроить на правильный вектор. А то иначе будете бегать с одного учреждения в другое с мыслью о том что когда это всё закончится)!
Re: Согласование перепланировки
Как я понимаю компания работает в этой сфере уже давно да ? Ну попробую завтра с ними связаться для консультации.
Re: Согласование перепланировки
спасибо за инфу
Re: Согласование перепланировки
Проблемно это сделать?
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