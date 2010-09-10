Фильмы для семейного просмотра
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Фильмы для семейного просмотра
Здравствуйте. Посоветуйте несколько хороших фильмов для просмотра в семейном кругу
Re: Фильмы для семейного просмотра
Для семейного просмотра я бы вам посоветовал что-нибудь в приключенческом жанре. Возьмите что-нибудь из классики, про путешествия, сокровища, артефакты )). Старую "Мумию" Соммерса например.
Вот, здесь можете посмотреть хороший список https://ruconsole.com/luchshie-priklyuc ... kie-filmy/ который включает в себе исключительно такого рода фильмы. Только перед просмотром проверьте возрастные ограничения. Парочка фильмов явно не рекомендуется для просмотра с детьми."
Вот, здесь можете посмотреть хороший список https://ruconsole.com/luchshie-priklyuc ... kie-filmy/ который включает в себе исключительно такого рода фильмы. Только перед просмотром проверьте возрастные ограничения. Парочка фильмов явно не рекомендуется для просмотра с детьми."
Re: Фильмы для семейного просмотра
о, спасибо
Re: Фильмы для семейного просмотра
Я смотрела, интересный фильм
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