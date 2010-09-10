Фильмы для семейного просмотра

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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ivanklesh
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 май 2019, 16:53

Фильмы для семейного просмотра

Сообщение ivanklesh » 10 июн 2019, 09:08

Здравствуйте. Посоветуйте несколько хороших фильмов для просмотра в семейном кругу :)
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Serega33
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 14:24

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Serega33 » 10 июн 2019, 14:25

Для семейного просмотра я бы вам посоветовал что-нибудь в приключенческом жанре. Возьмите что-нибудь из классики, про путешествия, сокровища, артефакты )). Старую "Мумию" Соммерса например.
Вот, здесь можете посмотреть хороший список https://ruconsole.com/luchshie-priklyuc ... kie-filmy/ который включает в себе исключительно такого рода фильмы. Только перед просмотром проверьте возрастные ограничения. Парочка фильмов явно не рекомендуется для просмотра с детьми."
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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вчера, 01:16

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Фогилев » Вчера, 02:18

о, спасибо
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Diva
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 01:12

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Diva » Вчера, 03:01

Я смотрела, интересный фильм
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Neapol
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вчера, 18:45

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Neapol » 23 минуты назад

Спасибо
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