Фильмы для семейного просмотра

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:16

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Фогилев » 13 июн 2019, 02:18

о, спасибо
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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 15:08

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение RosKoToR » 14 июн 2019, 15:15

1+1 лучший
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Машечка1980
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Машечка1980 » 04 сен 2019, 14:29

Плати вперед!! Смотрим как раз с детьми)
Хорошая девочка
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение staspavlov777 » 13 дек 2020, 16:09

Сериалы тоже хороший вариант для семейного просмотра, тут как раз можно Смотреть сериалы онлайн бесплатно и наслаждаться огромным выбором контента как для молодых, так и для посетителей помоложе, советую настоятельно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Stivvi » 30 апр 2021, 11:29

RosKoToR писал(а):1+1 лучший

Мне тоже нравится этот фильм. Так же нравится "Побег из Шоушенка", "Форест Гамп" и "Зеленая миля" - классика кино
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение miskaoff » 30 апр 2021, 12:01

В последнее время реже смотрю фильмы или сериалы, пытаюсь больше время уделять возможности подзаработать онлайн. Форекс, майнинг, азартные игры - что еще знаете?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение SokJin » 30 апр 2021, 12:24

Мне нравится в свободное время смотреть развлекательных контент, но тоже много времени уделяю заработку в интернете. Хочется и там, и там подзаработать, но везде нужно разбираться. Форекс у меня не пошел, майнинг - уже видимо поздно хвататься, просматривал топ казино с хорошей отдачей - так и не смог определиться, какое именно выбрать для первого раза. Возможностей сейчас гораздо больше, чем даже пять лет назад, но из-за того, что выбор слишком широк - теряюсь, на что сделать упор.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Stivvi » Сегодня, 13:54

Я в свободное время занимаюсь разными вещами и смотреть одни сериалы быстро надоест, так что досуг всегда разнообразный у меня. Люблю и посмотреть что-нибудь и поиграть как в компьютерные, так и азартные игры.
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