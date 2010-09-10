Фильмы для семейного просмотра

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:16

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Фогилев » 13 июн 2019, 02:18

о, спасибо
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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 15:08

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение RosKoToR » 14 июн 2019, 15:15

1+1 лучший
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Машечка1980
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Машечка1980 » 04 сен 2019, 14:29

Плати вперед!! Смотрим как раз с детьми)
Хорошая девочка
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Stivvi » 30 апр 2021, 11:29

RosKoToR писал(а):1+1 лучший

Мне тоже нравится этот фильм. Так же нравится "Побег из Шоушенка", "Форест Гамп" и "Зеленая миля" - классика кино
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение miskaoff » 30 апр 2021, 12:01

В последнее время реже смотрю фильмы или сериалы, пытаюсь больше время уделять возможности подзаработать онлайн. Форекс, майнинг, азартные игры - что еще знаете?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение SokJin » 30 апр 2021, 12:24

Мне нравится в свободное время смотреть развлекательных контент, но тоже много времени уделяю заработку в интернете. Хочется и там, и там подзаработать, но везде нужно разбираться. Форекс у меня не пошел, майнинг - уже видимо поздно хвататься, просматривал топ казино с хорошей отдачей - так и не смог определиться, какое именно выбрать для первого раза. Возможностей сейчас гораздо больше, чем даже пять лет назад, но из-за того, что выбор слишком широк - теряюсь, на что сделать упор.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Stivvi » 07 май 2021, 13:54

Я в свободное время занимаюсь разными вещами и смотреть одни сериалы быстро надоест, так что досуг всегда разнообразный у меня. Люблю и посмотреть что-нибудь и поиграть как в компьютерные, так и азартные игры.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Фильмы для семейного просмотра

Сообщение Anthonn » Сегодня, 12:26

Сейчас очень много фильмов и сериалов для домашнего просмотра. Я больше всего люблю просматривать в декабре что-то новогоднее, например Корпорация Санта, даже ребенок в восторге. Смотреть сериалы онлайн можно на этом сайте и выбрать не проблема, категории различные, к каждому сериалу полное описание имеется.
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