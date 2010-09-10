Фильмы для семейного просмотра
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Фильмы для семейного просмотра
о, спасибо
Re: Фильмы для семейного просмотра
1+1 лучший
- Машечка1980
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20
Re: Фильмы для семейного просмотра
Плати вперед!! Смотрим как раз с детьми)
Хорошая девочка
Re: Фильмы для семейного просмотра
RosKoToR писал(а):1+1 лучший
Мне тоже нравится этот фильм. Так же нравится "Побег из Шоушенка", "Форест Гамп" и "Зеленая миля" - классика кино
Re: Фильмы для семейного просмотра
В последнее время реже смотрю фильмы или сериалы, пытаюсь больше время уделять возможности подзаработать онлайн. Форекс, майнинг, азартные игры - что еще знаете?
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Фильмы для семейного просмотра
Мне нравится в свободное время смотреть развлекательных контент, но тоже много времени уделяю заработку в интернете. Хочется и там, и там подзаработать, но везде нужно разбираться. Форекс у меня не пошел, майнинг - уже видимо поздно хвататься, просматривал топ казино с хорошей отдачей - так и не смог определиться, какое именно выбрать для первого раза. Возможностей сейчас гораздо больше, чем даже пять лет назад, но из-за того, что выбор слишком широк - теряюсь, на что сделать упор.
Re: Фильмы для семейного просмотра
Я в свободное время занимаюсь разными вещами и смотреть одни сериалы быстро надоест, так что досуг всегда разнообразный у меня. Люблю и посмотреть что-нибудь и поиграть как в компьютерные, так и азартные игры.
Re: Фильмы для семейного просмотра
Сейчас очень много фильмов и сериалов для домашнего просмотра. Я больше всего люблю просматривать в декабре что-то новогоднее, например Корпорация Санта, даже ребенок в восторге. Смотреть сериалы онлайн можно на этом сайте и выбрать не проблема, категории различные, к каждому сериалу полное описание имеется.
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Фильмы для семейного просмотра
Фильмы онлайн на разных иностранных языках. На русском в основном старые фильмы и сериалы.
ленивый котэ ))
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