Выгодный курс евро
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Выгодный курс евро
Где сейчас можно найти выгодный курс евро? Обошёл уже многие обменники, везде одни и те же цифры. Только на money24.kiev.ua/eur-uah нашёл +/- что-то неплохое - Продажа - 29.90.
Как вы считаете стоит ли покупать евро по такому курсу? Или лучше может будет подождать ещё немного спада?
Как вы считаете стоит ли покупать евро по такому курсу? Или лучше может будет подождать ещё немного спада?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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