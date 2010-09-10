Выгодный курс евро

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Выгодный курс евро

Сообщение staspavlov777 » 26 минут назад

Где сейчас можно найти выгодный курс евро? Обошёл уже многие обменники, везде одни и те же цифры. Только на money24.kiev.ua/eur-uah нашёл +/- что-то неплохое - Продажа - 29.90.
Как вы считаете стоит ли покупать евро по такому курсу? Или лучше может будет подождать ещё немного спада?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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