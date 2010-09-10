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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 16 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Выгодный курс евро Цитата Сообщение staspavlov777 » 26 минут назад

Как вы считаете стоит ли покупать евро по такому курсу? Или лучше может будет подождать ещё немного спада? Где сейчас можно найти выгодный курс евро? Обошёл уже многие обменники, везде одни и те же цифры. Только на money24.kiev.ua/eur-uah нашёл +/- что-то неплохое - Продажа - 29.90.Как вы считаете стоит ли покупать евро по такому курсу? Или лучше может будет подождать ещё немного спада? Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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