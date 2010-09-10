Автоломбарды в МСК

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Автоломбарды в МСК

Сообщение Аделаида Значко » 11 июн 2019, 10:18

Есть ли в Москве ломбард которые берут под залог машины?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:16

Re: Автоломбарды в МСК

Сообщение Фогилев » 13 июн 2019, 02:38

наверняка есть
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 18:31

Re: Автоломбарды в МСК

Сообщение Босоножка » 14 июн 2019, 00:40

есть
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Автоломбарды в МСК

Сообщение Алехандро Пенгер » 10 минут назад

Естественно, есть. Советую тут https://avtolombardi.com/ смотреть варианты. Я пару раз там тоже оформлял займы. По условиям всё расписано на сайте, то есть ты просто фильтруешь нужную информацию и выбираешь более подходящий вариант. И бегать по всем офисам не нужно, даже в интернете рыться по разным сайтам не нужно - всё в одном месте собрано.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей