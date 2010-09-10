Инновационные окна

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Инновационные окна

Сообщение Верочка Якушева » 11 июн 2019, 16:23

Начала делать ремонт и задумалась о смене окон. Вот только хочется дорогие, чтобы долго прослужили. Какую компанию по изготовлению окон посоветуете?
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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Re: Инновационные окна

Сообщение Vladlen » Сегодня, 18:18

Верочка, могу Вам предложить заказать окна у этой компании https://wooder-group.ru/. Сам заказывал для загородного дома и мне понравилось как их сделали. Первое что меня подтолкнуло остановить свой выбор на этих окнах это тройной стеклопакет, защищающий от погодных условий. Второе это дерево из которого они сделаны, у меня из сосны и она обладает хорошим воздухообменном и теплоизоляцией. Третье это все делается в ручную на заводе Wooder. Мне дали гарантию на окна пять лет и три года сервисного обслуживания.
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