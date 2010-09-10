Инновационные окна

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Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Инновационные окна

Сообщение Верочка Якушева » 11 июн 2019, 16:23

Начала делать ремонт и задумалась о смене окон. Вот только хочется дорогие, чтобы долго прослужили. Какую компанию по изготовлению окон посоветуете?
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Vladlen
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 май 2019, 13:14

Re: Инновационные окна

Сообщение Vladlen » 22 июн 2019, 18:18

Верочка, могу Вам предложить заказать окна у этой компании https://wooder-group.ru/. Сам заказывал для загородного дома и мне понравилось как их сделали. Первое что меня подтолкнуло остановить свой выбор на этих окнах это тройной стеклопакет, защищающий от погодных условий. Второе это дерево из которого они сделаны, у меня из сосны и она обладает хорошим воздухообменном и теплоизоляцией. Третье это все делается в ручную на заводе Wooder. Мне дали гарантию на окна пять лет и три года сервисного обслуживания.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Инновационные окна

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:26

Верочка Якушева писал(а):Начала делать ремонт и задумалась о смене окон. Вот только хочется дорогие, чтобы долго прослужили. Какую компанию по изготовлению окон посоветуете?


Ну знаете, сильно дорого - это не значит качественно :D Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании Aluexpert, посмотрите их координаты на сайте Алюминиевые окна в спб можно заказать по цене от производителя, предоставляют услуги последующего монтажа. Плюс, что немаловажно, дают гарантию 50 лет. Неплохо, да?
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