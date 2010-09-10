Инновационные окна
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41
Инновационные окна
Начала делать ремонт и задумалась о смене окон. Вот только хочется дорогие, чтобы долго прослужили. Какую компанию по изготовлению окон посоветуете?
Re: Инновационные окна
Верочка, могу Вам предложить заказать окна у этой компании https://wooder-group.ru/. Сам заказывал для загородного дома и мне понравилось как их сделали. Первое что меня подтолкнуло остановить свой выбор на этих окнах это тройной стеклопакет, защищающий от погодных условий. Второе это дерево из которого они сделаны, у меня из сосны и она обладает хорошим воздухообменном и теплоизоляцией. Третье это все делается в ручную на заводе Wooder. Мне дали гарантию на окна пять лет и три года сервисного обслуживания.
Re: Инновационные окна
Верочка Якушева писал(а):Начала делать ремонт и задумалась о смене окон. Вот только хочется дорогие, чтобы долго прослужили. Какую компанию по изготовлению окон посоветуете?
Ну знаете, сильно дорого - это не значит качественно Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами компании Aluexpert, посмотрите их координаты на сайте Алюминиевые окна в спб можно заказать по цене от производителя, предоставляют услуги последующего монтажа. Плюс, что немаловажно, дают гарантию 50 лет. Неплохо, да?
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