Услуги лазерной эпиляции

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Услуги лазерной эпиляции

Сообщение Яно4ка » 12 июн 2019, 14:08

Где можно сделать эпиляцию живота?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Услуги лазерной эпиляции

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:59

Я так долго боролась с волосиками на животе, испытывала большой дискомфорт. Как хорошо, что я узнала о лазерной эпиляции. Теперь мой животик безупречно гладкий. Необходимо лишь поддерживать полученный результат и проходить процедуру 1-2 раза в году. Но это гораздо лучше чем выдирать воском. Вот салон в который хожу https://www.epilux.ru/zhivot .
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