Услуги лазерной эпиляции
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Услуги лазерной эпиляции
Где можно сделать эпиляцию живота?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Услуги лазерной эпиляции
Я так долго боролась с волосиками на животе, испытывала большой дискомфорт. Как хорошо, что я узнала о лазерной эпиляции. Теперь мой животик безупречно гладкий. Необходимо лишь поддерживать полученный результат и проходить процедуру 1-2 раза в году. Но это гораздо лучше чем выдирать воском. Вот салон в который хожу https://www.epilux.ru/zhivot .
Re: Услуги лазерной эпиляции
Хочу, но слишком дорого это (
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Услуги лазерной эпиляции
Знаете, лучше немного потратиться и потом навсегда забыть про эту проблему. У меня жутко врастали волосы. А побриться без раздражения было просто нереально. Но после курса АФТ эпиляции - https://www.salon-elos.ru/aft/ я забыла про все эти проблемы. Вы даже не представляете, сколько счастья мне это доставляет! Бритвы дома лежат только в качестве средства от катушек на одежде)
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