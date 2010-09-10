Ремонт

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Верочка Якушева
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41

Ремонт

Сообщение Верочка Якушева » Вчера, 22:33

Подскажите в какой сервис обратиться, чтобы мне поменяли АКПП, а то я даже не совсем понимаю что это.
Вернуться к началу
ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Re: Ремонт

Сообщение ТарасТ » 17 минут назад

Смотря что конкретно в АКПП Вам нужно заменить. Вообще АКПП это Автоматическая Коробка Передач. Есть один автосалон https://remont-akpp.nissan-nissan.ru/ в нем вам помогут сделать все, что нужно с коробкой и Вы с легкостью сможете переключать скорость. Так же на плохую работу влияет масляный насос. Скорее всего это с ним у Вас и проблемы. Вы обратитесь в это автосервис, там точно сделают как нужно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автосалоны и сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей