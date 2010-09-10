Ремонт
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:41
Ремонт
Подскажите в какой сервис обратиться, чтобы мне поменяли АКПП, а то я даже не совсем понимаю что это.
Re: Ремонт
Смотря что конкретно в АКПП Вам нужно заменить. Вообще АКПП это Автоматическая Коробка Передач. Есть один автосалон https://remont-akpp.nissan-nissan.ru/ в нем вам помогут сделать все, что нужно с коробкой и Вы с легкостью сможете переключать скорость. Так же на плохую работу влияет масляный насос. Скорее всего это с ним у Вас и проблемы. Вы обратитесь в это автосервис, там точно сделают как нужно.
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